Україна повернула з окупації ще одну родину з дітьми / Фото з відкритих джерел

Україна повернула на підконтрольну територію Херсонщини прийомну сімʼю з двома дітьми віком 13 та 15 років, яка після повномасштабного вторгнення РФ опинилася в окупації.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років», — йдеться у дописі.

Повідомляється, що наразі родина у безпеці під наглядом лікарів та психологів. Також очільник Херсонської ОВА подякував організації Save Ukraine, яка допомогла вивезти дітей.

Олександр Прокудін додав, що з початку 2024 року Україні вдалося повернути на підконтрольну територію 40 дітей.

Нагадаємо, комітет Організації Об'єднаних Націй з прав дитини в четвер, 8 лютого, закликав Росію припинити депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України та повернути їх у сім’ї, розцінюючи такі вчинки як порушення міжнародного права.