Україна повернула з російського полону 95 військових. Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні, 17 липня, з російського полону повернули 95 українських воїнів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

З російського полону повернули 95 українських воїнів. Фото: Володимир Зеленський Обмін з РФ, 17 липня, 2024 року. Фото: Володимир Зеленський

«Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники», — написав Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених українців 88 рядових та сержантів і семеро офіцерів.

Зокрема, 49 воїнів ЗСУ, серед них і добровольці «повітряного мосту», які летіли гвинтокрилом на «Азовсталь».

Також серед звільнених є два пілоти. Звільнили і 21 нацгвардійця, 10 військових моряків, сімох тероборонівців, пʼятьох прикордонників, двох військових з Держспецслужби транспорту і одного оборонця з добровольчого формування територіальної громади.

Окрім того, 23 звільнені людини боронили Маріуполь (з них 13 — оборонці «Азовсталі»), інші воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Луганському та Запорізькому напрямках.

Серед звільнених також миколаївський морпіх 36 ОБрМП, який захищав Маріуполь. Про це повідомили на офіційній сторінці бригади.

«Сьогодні завершилася операція з обміну полоненими, в результаті якої вдалося звільнити українських морських піхотинців! Серед них — наш миколаївський морпіх, який мужньо обороняв Маріуполь, зокрема завод ім. Ілліча. Вітаємо побратимів з поверненням на вільну українську землю! Ми пишаємося їхнім подвигом і радіємо разом з родинами та близькими наших воїнів», — йдеться в повідомленні.

В Україну повернули полоненого миколаївського морпіха. Фото: 36 ОБрМП

Обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, Україна повернула 230 своїх військових і цивільних громадян із російського полону. З них 130 — військові ЗСУ, 55 — Нацгвардії, 38 — прикордонники, один поліцейський і шестеро цивільних. 48 обміняних мали статус «зниклий безвісти».

Також, 3 січня, відбувся перший у 2024 році обмін військовополоненими. З російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, що базується в Миколаєві.

Раніше повідомлялось, що внаслідок збройної агресії Росії проти України у російський полон потрапили 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних.