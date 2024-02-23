Олександр Кубраков. Фото: Економічна правда

З портів Великої Одеси планують незабаром розпочати запуск перших контейнеровозів.

Про це віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков розповів у подкасті «Економічної Правди» «Хроніки Економіки».

За його словами, початку повномасштабного вторгнення Росії і дотепер цього не могли зробити з безпекових причин.

Планується, що днями два судна з контейнерами підуть з дунайських портів до Констанци (Румунія).

«Наша мета — запустити контейнери з нашою аграрною продукцією вгору по течії Дунаю, з України до Австрії та Німеччини», — сказав Олександр Кубраков.

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів. Цей коридор зможе замістити обсяги, які йшли транзитом через Польщу.

«Ми вже приймаємо заявки. Уже сформувалися два виходи на Констанцу, тож незабаром ми побачимо і перші контейнери, які поїдуть вгору по Дунаю», — Олександр Кубраков.

Раніше повідомлялося, що національний перевізник «Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) готується до запуску баржевих контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай.