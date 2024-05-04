Візит міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона до Києва. Фото: Посольство Британії у Києві

Велика Британія та Україна розпочали переговори щодо 100-річного партнерства. Для цього планують укласти окрему угоду.

Про це повідомило британське посольство в Україні.

Переговори розпочалися під час візиту міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона до Києва.

«Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого», — йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Британії зазначив, що ця війна — виклик для всього нашого покоління, і Україна не може боротися із нею сама.

Також під час візиту Кемерон підтвердив надання 36 мільйонів фунтів допомоги для енергетичної інфраструктури України, включаючи 20 мільйонів фунтів екстреного фінансування для відновлення після недавньої хвилі атак на критичну інфраструктуру України та ще 16 мільйонів фунтів — для переможців конкурсу інноваційних проектів Innovate Ukraine.

Раніше повідомлялося, що Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно».