Україна спільно з Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) відправила першу з трьох партій борошна до Палестини. Це забезпечить харчову допомогу понад 100 тисячам сімей, які опинилися в епіцентрі конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Cудно з тисячею тонн пшеничного борошна для Палестини прибуло з Туреччини до Йорданії в межах програми Grain from Ukraine і вже доставлено в Сектор Гази.

Зазначається, що ця партія стала першою поставкою до Палестини в межах цієї ініціативи. У найближчі місяці заплановано відправлення інших суден.

Загалом у межах ініціативи Україна планує доставити понад сім тисяч тонн пшеничного борошна до Гази за підтримки донорів, зокрема Норвегії, Австрії, Естонії, Франції та Ісландії.

Як наголосив Єрмак, Україна завжди була й надалі залишатиметься донором продовольчої безпеки для всього світу. За час існування програми Україна постачала харчі першої необхідності для багатьох країн, зокрема для Судану, Ефіопії, Кенії та Ємену.

Україна відправила до Палестини першу тисячу тонн борошна / Фото опублікував Андрій Єрмак

Експорт з морських портів Миколаївщини

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.