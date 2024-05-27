Евакуація дітей / Ілюстративне фото

Днями «Save Ukraine» вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Це дві дівчинки та п’ятеро хлопчиків.

Про це 27 травня повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише девʼять місяців. А найстаршій — дванадцять років. Завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя — у безпеці, під наглядом лікарів та психологів», — йдеться в повідомленні.

За інформацією «Save Ukraine», операція з повернення родини була складною. Оскільки найменша дитина народилася під час окупації, а документи, видані окупаційною владою, в Україні недійсні.

«Родині довелось подолати 2,5 кілометри пішого гуманітарного коридору. Цей перехід дався їм дуже важко: малеча плакала, нервувала, а бабусю, в якої різко погіршилося здоровʼя, довелося везти на колісному кріслі», — розповів очільник організації Микола Кулеба.

Зазначається, що «Save Ukraine» вдалося повернути в Україну вже 345 дітей.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.