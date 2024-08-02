Колоски пшениці. Фото з відкритих джерел

Станом на 2 серпня, Україна експортувала 3,53 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку нового маркетингового року.

Такі дані поширила пресслужба Мінагрополітики України.

Як зазначають, з початку поточного сезону експортовано:

пшениця — 1,464 млн тонн, минулого сезону — 852 тис. тонн

ячмінь — 519 тис. тонн, минулого сезону — 304 тис. тонн

жито — 0,3 тис. тонн, минулого сезону — 0,5 тис. тонн

кукурудза — 1,532 млн тонн, минулого сезону — 1,180 млн тонн

Експорт українського борошна станом на 2 серпня досягає 4,8 тис. тонн, що менше з минулорічним 10,5 тис. тонн. Пшеничного борошна експортовано 4,4 тис. тонн, тоді як у 2023/24 МР становить 10,1 тис. тонн.

Нагадаємо, що українські ціни на пшеницю зростають на тлі зниження виробництва світового ринку. Аналіз аграрних даних вказує на тренд зростання цін на зернові.