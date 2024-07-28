Українці в Польщі вимагають видати їм паспорти. Фото: In Poland

У Вроцлаві під Генеральним консульством України відбулася акція протесту, в якій взяли участь близько 30 українців. Причиною протесту стало те, що вони не можуть отримати свої закордонні паспорти, замовлені через ДП «Документ».

Про це повідомило видання In Poland.

Серед учасників акції були і чоловіки, і жінки, які тримали плакати з написами українською та польською мовами, такими як «Нам потрібна допомога», «Допоможіть нам отримати наші документи, які незаконно утримує ДП Документ» та «Законне право на легальне перебування».

«Багато чоловіків, які подавали на паспорти у лютому-березні 2024 року, досі їх не отримали. Хоча час виготовлення паспорта складає три місяці. І все було добре, поки не з’явилися зміни в законодавстві. Ми хочемо, щоб Генконсульство розібралося і надало відповідь, чому громадяни не отримали паспорти», — повідомили організатори акції.

Протестувальники наголосили, що оплатили послугу ще до ухвалення Закону про мобілізацію, але досі не отримали свої документи, хоча зазвичай їх виготовлення займає три місяці. Організатори підкреслили, що метою акції є привернення уваги Генконсульства до цієї проблеми та отримання відповіді на питання, чому документи досі не видані.

Нагадаємо, у квітні цього року уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.

Однак, з 24 липня 2024 року закордонні представництва ДП «Документ» знову почали приймати заяви на оформлення паспортних документів для чоловіків.