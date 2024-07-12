Валентин Фречка. Фото з сайту European Inventor Award 2024

Молодий винахідник із Закарпаття Валентин Фречка здобув ІІ місце конкурсі European Inventor Award 2024 за свою технологію виготовлення паперу з опалого листя.

Про це повідомили на сайті Європейської винахідницької премії.

Як повідомляють, 23-річний український розробник Валентин Фречка посів друге місце у номінації «Премія молодих винахідників» за розробку методу перетворення опалого листя на екологічно чистий папір, що значно зменшує потребу в вирубці дерев під час виробництва паперу. Винахідник також отримав приз у розмірі 10 тисяч євро.

«За допомогою Releaf Paper, стартапу, заснованого на шкільному науковому проєкті, Валентин Фречка удосконалює процес, який використовує целюлозу з опалого листа для виробництва», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що листя, отримані з міських парків, скверів, зелених зон та інших міських територій, фактично спалюють або компостують (що створює витрати для міста), а якщо їх не зібрати чи спалити, викидають вуглекислий газ.

Технологія Валентина Фречка є високоефективною, виробляючи одну тонну целюлози з 2,3 тонни опалого листя, що дорівнює 17 деревам традиційними методами.

Валентина Фречка розповів, що ця ідея з'явилася у нього в одинадцятому класі, коли він працював над науково-дослідницькою роботою для конкурсу-захисту малої академії наук. Згодом він отримав патент і його розробкою зацікавилися на Житомирському картонному комбінаті.

Після російського вторгнення в Україну в 2022 році Валентин Фречка переїхав до Франції та разом зі своїм партнером продовжив розбудову компанії. Releaf Paper вже залучила великих клієнтів, як L'Oréal, Chanel і Samsung, задовольняючи попит на екологічну упаковку, що зростає.

Крім Валентина Фречка на European Inventor Award 2024 премії в цій галузі також отримали:

29-річна голландська вчена Рошель Німейєр отримала перше місце за свій портативний хімічний набір на основі штучного інтелекту, який швидко ідентифікує бактерії, що викликають інфекції, наприклад інфекції сечовивідних шляхів. Цей винахід дозволяє швидше та точніше приймати рішення щодо лікування.

Молода туніська команда у складі Кхаули Бен Ахмеда, Гофрана Аярі, Сулейми Бен Теміме та Сіріне Аярі отримала третє місце за інноваційну інтелектуальну систему керування інвалідним візком, яка покращує мобільність і автономію для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Нагадаємо, що три українки — Софія Терещенко, Анастасія Феськова та Анастасія Демченко — отримали Міжнародну дитячу премію миру за розробку мобільного застосунку для допомоги дітям-біженцям. Представники України виграли цю премію вперше.

Також повідомлялося, що Український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022.