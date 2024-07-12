Молодий винахідник із Закарпаття Валентин Фречка здобув ІІ місце конкурсі European Inventor Award 2024 за свою технологію виготовлення паперу з опалого листя.
Про це повідомили на сайті Європейської винахідницької премії.
Як повідомляють, 23-річний український розробник Валентин Фречка посів друге місце у номінації «Премія молодих винахідників» за розробку методу перетворення опалого листя на екологічно чистий папір, що значно зменшує потребу в вирубці дерев під час виробництва паперу. Винахідник також отримав приз у розмірі 10 тисяч євро.
«За допомогою Releaf Paper, стартапу, заснованого на шкільному науковому проєкті, Валентин Фречка удосконалює процес, який використовує целюлозу з опалого листа для виробництва», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що листя, отримані з міських парків, скверів, зелених зон та інших міських територій, фактично спалюють або компостують (що створює витрати для міста), а якщо їх не зібрати чи спалити, викидають вуглекислий газ.
Технологія Валентина Фречка є високоефективною, виробляючи одну тонну целюлози з 2,3 тонни опалого листя, що дорівнює 17 деревам традиційними методами.
Валентина Фречка розповів, що ця ідея з'явилася у нього в одинадцятому класі, коли він працював над науково-дослідницькою роботою для конкурсу-захисту малої академії наук. Згодом він отримав патент і його розробкою зацікавилися на Житомирському картонному комбінаті.
Після російського вторгнення в Україну в 2022 році Валентин Фречка переїхав до Франції та разом зі своїм партнером продовжив розбудову компанії. Releaf Paper вже залучила великих клієнтів, як L'Oréal, Chanel і Samsung, задовольняючи попит на екологічну упаковку, що зростає.
Крім Валентина Фречка на European Inventor Award 2024 премії в цій галузі також отримали:
Нагадаємо, що три українки — Софія Терещенко, Анастасія Феськова та Анастасія Демченко — отримали Міжнародну дитячу премію миру за розробку мобільного застосунку для допомоги дітям-біженцям. Представники України виграли цю премію вперше.
Також повідомлялося, що Український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022.
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Молодий винахідник із Закарпаття Валентин Фречка здобув ІІ місце конкурсі European Inventor Award 2024 за свою технологію виготовлення паперу з опалого листя.
Про це повідомили на сайті Європейської винахідницької премії.
Як повідомляють, 23-річний український розробник Валентин Фречка посів друге місце у номінації «Премія молодих винахідників» за розробку методу перетворення опалого листя на екологічно чистий папір, що значно зменшує потребу в вирубці дерев під час виробництва паперу. Винахідник також отримав приз у розмірі 10 тисяч євро.
«За допомогою Releaf Paper, стартапу, заснованого на шкільному науковому проєкті, Валентин Фречка удосконалює процес, який використовує целюлозу з опалого листа для виробництва», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що листя, отримані з міських парків, скверів, зелених зон та інших міських територій, фактично спалюють або компостують (що створює витрати для міста), а якщо їх не зібрати чи спалити, викидають вуглекислий газ.
Технологія Валентина Фречка є високоефективною, виробляючи одну тонну целюлози з 2,3 тонни опалого листя, що дорівнює 17 деревам традиційними методами.
Валентина Фречка розповів, що ця ідея з'явилася у нього в одинадцятому класі, коли він працював над науково-дослідницькою роботою для конкурсу-захисту малої академії наук. Згодом він отримав патент і його розробкою зацікавилися на Житомирському картонному комбінаті.
Після російського вторгнення в Україну в 2022 році Валентин Фречка переїхав до Франції та разом зі своїм партнером продовжив розбудову компанії. Releaf Paper вже залучила великих клієнтів, як L'Oréal, Chanel і Samsung, задовольняючи попит на екологічну упаковку, що зростає.
Крім Валентина Фречка на European Inventor Award 2024 премії в цій галузі також отримали:
Нагадаємо, що три українки — Софія Терещенко, Анастасія Феськова та Анастасія Демченко — отримали Міжнародну дитячу премію миру за розробку мобільного застосунку для допомоги дітям-біженцям. Представники України виграли цю премію вперше.
Також повідомлялося, що Український студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко став переможцем премії Global Student Prize 2022.