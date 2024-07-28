Жінка намагалась вивезти її до Чехії старовинну ікону — її затримали прикордонники у пункті пропуску «Ужгород»
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Під час огляду легкового автомобіля чеської реєстрації, яким на виїзд з України прямувала 50-річна черкащанка, правоохоронці знайшли дерев'яну ікону «Пресвята Богородиця в червоному» розміром 30×21,7 см знаходилася у багажному відділенні під речами жінки.
— Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти, – зазначають прикордонники.
Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року з Кропивницького до США намагалися вивести п'ять ікон, які, як визначили фахівці музеїв, мають культурну та історичну цінність та датовані кінцем ХІХ - початком ХХ століття.
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Жінка намагалась вивезти її до Чехії старовинну ікону — її затримали прикордонники у пункті пропуску «Ужгород»
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Під час огляду легкового автомобіля чеської реєстрації, яким на виїзд з України прямувала 50-річна черкащанка, правоохоронці знайшли дерев'яну ікону «Пресвята Богородиця в червоному» розміром 30×21,7 см знаходилася у багажному відділенні під речами жінки.
— Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти, – зазначають прикордонники.
Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України.
Нагадаємо, що у квітні 2024 року з Кропивницького до США намагалися вивести п'ять ікон, які, як визначили фахівці музеїв, мають культурну та історичну цінність та датовані кінцем ХІХ - початком ХХ століття.