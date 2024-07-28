З України до Чехії намагалися незаконно вивезти старовинну ікону. Фото: Держприкордонслужби України

Жінка намагалась вивезти її до Чехії старовинну ікону — її затримали прикордонники у пункті пропуску «Ужгород»

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду легкового автомобіля чеської реєстрації, яким на виїзд з України прямувала 50-річна черкащанка, правоохоронці знайшли дерев'яну ікону «Пресвята Богородиця в червоному» розміром 30×21,7 см знаходилася у багажному відділенні під речами жінки.

— Наразі ікону вилучено встановленим порядком співробітниками митниці. Її художню та історичну цінність визначать експерти, – зазначають прикордонники.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи Міністерства культури України.

З України до Чехії намагалися незаконно вивезти старовинну ікону. Фото: Держприкордонслужби України З України до Чехії намагалися незаконно вивезти старовинну ікону. Фото: Держприкордонслужби України

Нагадаємо, що у квітні 2024 року з Кропивницького до США намагалися вивести п'ять ікон, які, як визначили фахівці музеїв, мають культурну та історичну цінність та датовані кінцем ХІХ - початком ХХ століття.