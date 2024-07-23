Порт «Кавказ» / Фото: РосЗМІ

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що вранці 23 липня начебто українські безпілотники атакували поромне судно росіян в порту «Кавказ».

Він назвав це «спробою теракту» з боку «київського режиму».

«Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту «Кавказ», — йдеться в повідомленні.

Він стверджує, що атаку здійснили українські БПЛА, після чого сталося займання.

Російський губернатор повідомив, що наразі пожежа локалізована та на місці працюють екстрені служби.

За даними Веніаміна Кондратьєва, також серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі та загиблий.

Слід зазначити, що розташований у Краснодарському краї порт «Кавказ» є кінцевим пунктом порома, який виходить із окупованої української Керчі в Криму. До зведення Керченського мосту пором фактично був критично важливим засобом доставлення вантажів на півострів із боку РФ.

Нагадаємо, 23 червня окупаційна «влада» Криму та Міністерство оборони РФ повідомили про українську атаку на Севастополь, внаслідок якої загинуло 3 людини, включаючи двох дітей, і понад 120 осіб було поранено.