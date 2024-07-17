Робота операторів мобільного зв'язку. Фото: відкритих джерел

В Україні мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла замість 4, як це було раніше.

Про це йдеться в розпорядженні Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) від 15 липня 2024 року.

Розпорядженням оновили вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Мобільні оператори мають забезпечити автономним електроживленням свої технічні засоби та забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год.

Так, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада — 70%, до 1 грудня — 80%, а до кінця січня 2025 року — не менше 100%.

Крім того, до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

«З 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин», — йдеться у розпорядженні.

Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

Нагадаємо, що в Україні за останні півроку встановили близько 2 300 базових станцій мобільного звʼяку. На місяць в середньому встановлюють близько 240 нових.

Також нагадаємо, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.