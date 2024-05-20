Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

На острові Галіндез понад 80 морських котиків скупчилися неподалік від української антарктичної станції «Академік Вернадський».

«Котяче нашестя» сфотографували Олександр Мацібура та Віталій Камінський, пише Національний антарктичний науковий центр.

«Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований «Академік Вернадський», велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон», – розповіли полярники.

Багато морських котиків оселились і на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 тюленів.

Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі «Вернадського» восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.

На відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників.

Морські котики не їдять пінгвінів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів.

Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Але з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна.

Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

Полярники показали морських котиків в Антарктиці. Фото: Олександр Мацібура та Віталій Камінський

Раніше полярники з української дослідницької станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез.