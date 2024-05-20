На острові Галіндез понад 80 морських котиків скупчилися неподалік від української антарктичної станції «Академік Вернадський».
«Котяче нашестя» сфотографували Олександр Мацібура та Віталій Камінський, пише Національний антарктичний науковий центр.
«Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований «Академік Вернадський», велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон», – розповіли полярники.
Багато морських котиків оселились і на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 тюленів.
Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі «Вернадського» восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.
На відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників.
Морські котики не їдять пінгвінів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів.
Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Але з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна.
Раніше полярники з української дослідницької станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез.
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На острові Галіндез понад 80 морських котиків скупчилися неподалік від української антарктичної станції «Академік Вернадський».
«Котяче нашестя» сфотографували Олександр Мацібура та Віталій Камінський, пише Національний антарктичний науковий центр.
«Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований «Академік Вернадський», велику кількість антарктичних морських котиків – аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон», – розповіли полярники.
Багато морських котиків оселились і на сусідніх островах. Наприклад, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 тюленів.
Загалом антарктичні морські котики часто скупчуються в районі «Вернадського» восени під час сезонних міграцій (так-так, в Антарктиці зараз осінь). А внаслідок глобального потепління тепер вони залишаються тут довше, ніж раніше.
На відміну від домашніх котиків ці тварини – агресивні й зовсім не лагідні. Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників.
Морські котики не їдять пінгвінів, а харчуються переважно крилем, рибою та кальмарами. Своєю чергою стають здобиччю косаток і морських левів.
Колись цей вид тюленів активно добували через їхнє цінне хутро. Але з часу підписання Договору про Антарктику вони, як і всі інші тварини крижаного континенту, знаходяться під захистом, і їх турбувати не можна.
Раніше полярники з української дослідницької станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез.