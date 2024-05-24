Сумська область / Фото з відкритих джерел

Українські прикордонники не виключають, що окупанти можуть розпочати наступ у Сумській області, щоб розтягнути українські сили на фронті.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

— Звісно, варто очікувати та бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, у напрямку таких населених пунктів як Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у напрямку Сумської області, — сказав речник.

Він зазначив, що зараз росіяни не готують наступ на Сумщині, проте проводять провокації, щоб розтягнути українські сили на фронті. Тож Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

— Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як у напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації, — наголосив він.

Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що росіяни на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною проводять диверсійно-розвідувальну діяльність та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що після Харківській області росіяни можуть розпочати нову атаку у напрямку Сумської області.

Також у Держприкордонслужбі вже зазначали, що вони не виключають, що російські війська можуть почати наступ на Сумщину, щоб відвернути увагу Сил оборони на інших напрямках.