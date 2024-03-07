У Сумській області в ніч на 7 березня українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу.
Про це повідомляє державна прикордонна служба України.
«Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ», — йдеться у повідомленні.
Прикордонники по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Росіяни відступили. Прикордонники додали, що втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, що 5 березня наряд відділу прикордонної служби «Тячів» Мукачівського загону припинили декілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією.
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У Сумській області в ніч на 7 березня українські прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу.
Про це повідомляє державна прикордонна служба України.
«Минулої ночі прикордонники у складі Сил оборони виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка рухалася зі сторони РФ», — йдеться у повідомленні.
Прикордонники по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Росіяни відступили. Прикордонники додали, що втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, що 5 березня наряд відділу прикордонної служби «Тячів» Мукачівського загону припинили декілька спроб порушення річкової ділянки кордону з Румунією.