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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що 27 травня Сили оборони відбили наступ ворога в напрямку Липців на Харківщині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 10.30.

Зазначається, українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

За даними Генштабу, протягом доби 26 травня російська армія втратила на цьому напрямку 191 солдата, серед яких 63 особи — це безповоротні втрати. Крім того, українські воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

«На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована», — запевняють у Генштабі.

Нагадаємо, що станом на 24 травня Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії.

Президент Володимир Зеленський 25 травня заявив, що українським військам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння Харківської області, куди зайшли російські окупанти.