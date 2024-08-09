Українські біженці / Фото: Уніан

Із вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.

Відповідний указ підписала міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, передає Європейська правда.

Відтак, 1 вересня закінчується термін дії деяких пільг, повʼязаних з працевлаштуванням іноземців, які не можуть повернутися в Україну.

До цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну і не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обовʼязку отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали певним умовам.

Таким умовам відповідали:

іноземці, які користуються безвізовим режимом або мають дійсну шенгенську візу;

іноземці, які мають національну візу, видану у звʼязку з непередбачуваними обставинами;

іноземці, які подали заяву на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

З 1 вересня цей пільговий період закінчується для всіх цих випадків, окрім висококваліфікованих працівників.

Це означає, що іноземець, який не має права на тимчасовий захист, але не може повернутися в Україну через військові дії, і який подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі роботи або з гуманітарних підстав, матиме право працювати з дати отримання посвідки, а не з дати подачі заяви.

Відповідні зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Європейським Союзом. Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання.

Як і раніше, новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, як тільки подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.

Нагадаємо, опозиція у Німеччині пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Як визначилось, в Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати, тому держава для них повинна повністю скасувати базову допомогу, адже зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків є недостатнім.