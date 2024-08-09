Із вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.
Відповідний указ підписала міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, передає Європейська правда.
Відтак, 1 вересня закінчується термін дії деяких пільг, повʼязаних з працевлаштуванням іноземців, які не можуть повернутися в Україну.
До цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну і не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обовʼязку отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали певним умовам.
Таким умовам відповідали:
З 1 вересня цей пільговий період закінчується для всіх цих випадків, окрім висококваліфікованих працівників.
Це означає, що іноземець, який не має права на тимчасовий захист, але не може повернутися в Україну через військові дії, і який подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі роботи або з гуманітарних підстав, матиме право працювати з дати отримання посвідки, а не з дати подачі заяви.
Відповідні зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Європейським Союзом. Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання.
Як і раніше, новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, як тільки подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.
Нагадаємо, опозиція у Німеччині пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Як визначилось, в Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати, тому держава для них повинна повністю скасувати базову допомогу, адже зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків є недостатнім.
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Із вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві тільки після отримання посвідки на проживання.
Відповідний указ підписала міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, передає Європейська правда.
Відтак, 1 вересня закінчується термін дії деяких пільг, повʼязаних з працевлаштуванням іноземців, які не можуть повернутися в Україну.
До цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну і не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обовʼязку отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали певним умовам.
Таким умовам відповідали:
З 1 вересня цей пільговий період закінчується для всіх цих випадків, окрім висококваліфікованих працівників.
Це означає, що іноземець, який не має права на тимчасовий захист, але не може повернутися в Україну через військові дії, і який подав заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі роботи або з гуманітарних підстав, матиме право працювати з дати отримання посвідки, а не з дати подачі заяви.
Відповідні зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим Європейським Союзом. Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання.
Як і раніше, новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися, як тільки подадуть до Департаменту міграції заяву на отримання посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту.
Нагадаємо, опозиція у Німеччині пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Як визначилось, в Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати, тому держава для них повинна повністю скасувати базову допомогу, адже зменшення виплат на 10, 20 чи 30 відсотків є недостатнім.