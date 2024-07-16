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Українці більше не переводитимуть годинники на «літній» та «зимовий» час. Рада ухвалила законопроєкт про обчислення часу в Україні у другому читанні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

— Парламент ухвалив законопроєкт №4201 про відміну переведення часу в Україні із зимового на літній. За в цілому — 261, — написав він.

Цього року українці ще один раз переведуть годинники на «зимовий» час в останню неділю жовтня, що випадає на 27 число. Проте починаючи з наступного року, тобто з 2025 року, переведення на літній час не буде здійснюватись.

Нагадаємо, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року, переведення годинників у нашій країні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а останньої неділі жовтня — на зимовий.

У 2022 році жителям окупованих територій російські військові заборонили переводити годинники на зимовий час.