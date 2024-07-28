Турнікет, ілюстраційне фото з відкритих джерел

В Україні планують створити спеціалізовану лабораторію, яка займатиметься тестуванням і сертифікацією турнікетів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.

— Ми маємо на меті підвищити стандарти підготовки з практичної медицини. Наше завдання — забезпечити, щоб кожен військовослужбовець мав навички само- та взаємодопомоги. Для цього розробляємо та впроваджуємо навчальні програми, що включають практичні тренінги, симуляції та інтерактивні курси, — зазначив міністр.

Нагадаємо, що за пів року Україна витратила на безпеку та оборону 57% державного бюджету.