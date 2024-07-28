В Україні планують створити спеціалізовану лабораторію, яка займатиметься тестуванням і сертифікацією турнікетів.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.
— Ми маємо на меті підвищити стандарти підготовки з практичної медицини. Наше завдання — забезпечити, щоб кожен військовослужбовець мав навички само- та взаємодопомоги. Для цього розробляємо та впроваджуємо навчальні програми, що включають практичні тренінги, симуляції та інтерактивні курси, — зазначив міністр.
Нагадаємо, що за пів року Україна витратила на безпеку та оборону 57% державного бюджету.
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В Україні планують створити спеціалізовану лабораторію, яка займатиметься тестуванням і сертифікацією турнікетів.
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, це дасть змогу гарантувати високу якість і надійність цих важливих медичних засобів.
— Ми маємо на меті підвищити стандарти підготовки з практичної медицини. Наше завдання — забезпечити, щоб кожен військовослужбовець мав навички само- та взаємодопомоги. Для цього розробляємо та впроваджуємо навчальні програми, що включають практичні тренінги, симуляції та інтерактивні курси, — зазначив міністр.
Нагадаємо, що за пів року Україна витратила на безпеку та оборону 57% державного бюджету.