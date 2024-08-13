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У вівторок, 13 серпня, Кабінету Міністрів України затвердив національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.

Вказується, що на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено три важливі рішення для розвитку розподіленої генерації.

Зокрема, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації.

«Відповідно до Плану, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме: в системах теплопостачання та холодопостачання — 33 %; у виробництві електроенергії — 29 %; у транспортному секторі — 17 %.», — йдеться у повідомленні.

Окремим рішенням Уряду встановлено додаткову річну квоту підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на 2024 рік.

Аукціони з розподілу квоти підтримки є найпоширенішим у світі механізмом стимулювання розвитку ВДЕ на конкурентних засадах.

Крім цього окремим розпорядженням Уряд затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та виконання заходів з управління попитом.

«Це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток. Зокрема передбачається проведення конкурсів для будівництва об’єктів, потужність кожного з яких становить 5 МВт-80 МВт, а загальна потужність конкурсу 700 МВт. Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року», — додали в Міністерстві енергетики України.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.