У вівторок, 13 серпня, Кабінету Міністрів України затвердив національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.
Вказується, що на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено три важливі рішення для розвитку розподіленої генерації.
Зокрема, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації.
«Відповідно до Плану, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме: в системах теплопостачання та холодопостачання — 33 %; у виробництві електроенергії — 29 %; у транспортному секторі — 17 %.», — йдеться у повідомленні.
Окремим рішенням Уряду встановлено додаткову річну квоту підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на 2024 рік.
Аукціони з розподілу квоти підтримки є найпоширенішим у світі механізмом стимулювання розвитку ВДЕ на конкурентних засадах.
Крім цього окремим розпорядженням Уряд затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та виконання заходів з управління попитом.
«Це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток. Зокрема передбачається проведення конкурсів для будівництва об’єктів, потужність кожного з яких становить 5 МВт-80 МВт, а загальна потужність конкурсу 700 МВт. Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року», — додали в Міністерстві енергетики України.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
У вівторок, 13 серпня, Кабінету Міністрів України затвердив національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики України.
Вказується, що на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено три важливі рішення для розвитку розподіленої генерації.
Зокрема, затверджено Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та план заходів з його реалізації.
«Відповідно до Плану, частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії у 2030 році становитиме 27%, а саме: в системах теплопостачання та холодопостачання — 33 %; у виробництві електроенергії — 29 %; у транспортному секторі — 17 %.», — йдеться у повідомленні.
Окремим рішенням Уряду встановлено додаткову річну квоту підтримки суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії на 2024 рік.
Аукціони з розподілу квоти підтримки є найпоширенішим у світі механізмом стимулювання розвитку ВДЕ на конкурентних засадах.
Крім цього окремим розпорядженням Уряд затвердив умови проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та виконання заходів з управління попитом.
«Це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та її подальший розвиток. Зокрема передбачається проведення конкурсів для будівництва об’єктів, потужність кожного з яких становить 5 МВт-80 МВт, а загальна потужність конкурсу 700 МВт. Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року», — додали в Міністерстві енергетики України.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.