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Україні вдалося повернути 736 дітей, яких вивезли до Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, пише «Радіо Свобода».

Омбудсмен зазначив, що наразі Катар виступає державою-посередником у процесі повернення українських дітей, незаконно вивезених до Росії.

— Після передачі перших списків до Катару, приблизно через місяць ми повернули першу групу українських дітей. Хоча група була невеликою, це довело, що Катар може впливати на позицію Російської Федерації, – підкреслив Дмитро Лубінець.

Уповноважений також повідомив, що українська сторона готує повернення наступних груп дітей, але конкретні дати не розголошує, щоб уникнути можливих перешкод з боку ворога.

Нагадаємо, що на контрольовану Україні територію вдалося повернути ще дев’ять дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини.