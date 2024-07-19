Ще 12 дітей, які разом зі своїми рідними проживали на окупованих землях — у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, — вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Дітей повернули з російського полону, фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дітей повернули з російського полону, фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дітей повернули з російського полону, фото: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

За його словами, евакуйовані родини розповідають, як їм примусово нав’язували брати російські паспорти, адже без «нових документів» громадяни безправні та не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою.

«Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на «реабілітацію», яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням», — розповів Дмитро Лубінець.

Окрім того, деяким дітям доводилося відвідувати «російські школи», в яких здійснювалася активна агітація.

За словами повернутих, росіяни на окупованих землях затримують, б’ють, катують струмом, вчиняють психологічний тиск на дорослих. А дітей допитують без присутності батьків і також застосовують методи катування. Також регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

Нагадаємо, Україні вдалось повернути пʼятьох вихованців Новопетрівського інтернату з Миколаївської області, яких російські війська вкрали в липні 2022 року.