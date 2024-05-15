Катер Sentinel 830R RHIB. Фото: Facebook

До нового пакету військової допомоги Україні від Австралії увійде партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB.

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у соцмережі Х.

«Я зміг оглянути катери, які виробляє для України інноваційна компанія Sentinel Boats. Вони увійшли до останнього пакету допомоги Україні від уряду Австралії», — написав він.

Компанія Sentinel Boats на своїй сторінці у Facebook повідомила, що катери можуть використовуватися для виконання широкого спектру завдань, від річкових операцій на складних водних шляхах України до абордажних операцій у відкритому морі.

«830R може бути швидко розгорнутий і потребує мінімального обслуговування, що забезпечує велику оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам», — сказав генеральний директор Sentinel Boats Джордж Макгуайр.

Нагадаємо, що у квітні цього року Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.