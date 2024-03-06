Біженці з України / Фото: з відкритих джерел

Починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 мільярда доларів. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують 1 мільярд доларів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Статистика Національного банку України дозволяє відслідкувати, як змінились об’єми і структура витрат українців за кордоном від початку повномасштабної війни.

За даними видання, статистика НБУ не «розрізняє» витрати українців, які перебували за кордоном до початку великої війни, і тих, хто виїхав вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І мова йде виключно про операції за банківськими картками.

У січні 2022 року, напередодні великої війни, українці за кордоном витратили 698 мільйонів доларів. Левову частину цих коштів, а саме 509 мільйона доларів, Національний банк ідентифікує як кошти, витрачені на ділові поїздки. І лише 189 мільйонів доларів були витрачені на особисті цілі.

Аналогічною ситуація зберігалась у лютому 2022 року. З витрачених українцями за кордоном 812 мільйонів доларів — 545 мільйонів були витрачені на ділові поїздки і лише 267 мільйонів — на особисті цілі.

Але ситуація кардинально змінилась у березні. Загальний об’єм витрат українців за кордоном різко (вдвічі) збільшився — до 1,627 мільярда доларів. При цьому частка витрат на ділові поїздки зменшилась порівняно з «мирними» місяцями — до 408 мільйонів доларів. А частка особистих витрат виросла майже вп’ятеро — до 1,219 мільярда доларів.

У травні загальні витрати українців за кордоном сягнули вже 1,927 мільярда доларів. З них 1,503 мільярда — на особисті цілі.

До лютого 2023 року щомісячні загальні витрати українців за кордоном тримались на позначках приблизно від 1,8 до 2 мільярдів доларів, перетнувши межу у два мільярди у січні 2023 року. При цьому витрати на особисті цілі тримались в діапазоні від 1,4 до 1,6 мільярда доларів щомісяця.

Як зазначає видання, картина витрат змінилася у березні 2023 року. Після майже 2 мільярдів доларів загальних витрат у лютому — у березні об’єм витрат знизився до близько 1,6 мільярда. А починаючи з квітня загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за 1,3 мільярда доларів.

Аналогічна тенденція спостерігається з витратами на особисті цілі — починаючи з квітня 2023 року вони ледь перевищують 1 мільярд доларів щомісяця.

Згідно з даними, озвученими прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, українські підприємці, які працюють у Польщі, у 2022-2023 роках сплатили податків і внесків на соціальне страхування в польський бюджет на загальну суму 2,3 мільярда євро.

При цьому Денис Шмигаль додав, що українці які приїхали в Польщу, своїми банківськими картками розрахувалися в польських магазинах і лишили польському бізнесу 4 мільярди євро.

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна» заявив, що українці, які виїхали за кордон і не платять податки в Україні, повинні жити скромно та надсилати більше коштів на допомогу Збройним Силам.