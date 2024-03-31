Фото: Анна Торгоненко

Полярники з української дослідницької станції «Академік Вернадський» зафіксували вражаючий захід сонця навколо острова Галіндез.

Фото такого рідкісного видовища опублікував Національний антарктичний науковий центр.

За їхніми словами, небо набуло насичених відтінків помаранчево-синього кольору з фіолетовим відтінком у певний момент, а з іншого боку – виразного рожево-бузкового відтінку.

«Побачити подібну красу – рідкість, особливо в цих місцях, де сонце часто приховане за хмарами. Проте вчора ми мали удачу насолодитися ясним днем, і ввечері небо вирушило у феєричне кольорове подорож», – зазначили представники Національного антарктичного наукового центру.

В Національному антарктичному науковому центрі зазначили, що такі фарби «забезпечує» низьке положення сонця. Тоді світлу треба пройти довший шлях до поверхні, ніж коли сонце високо над горизонтом, і кольори розсіюються інакше.

Фото: Анни Торгоненко Фото: Анни Торгоненко Фото: Анни Торгоненко

Нагадуємо, що нині в Антарктиці осінь і світловий день поступово скорочується. Вчора в районі нашої станції він тривав 11 годин 11 хвилин. Найкоротші ж дні тут будуть антарктичною зимою. Зокрема, цього року з 19 до 22 червня сонце здійматиметься над «Вернадським» лише на 3 години 24 хвилини.

Раніше, поблизу української станції Вернадського науковці знайшли нову рослину, що може свідчити про потепління в Західній Антарктиді.