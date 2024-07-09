Українські прикордонники затримали 17 чоловіків, які планували виїхати до Молдови.
Про це повідомила пресслужба Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що чоловіки одночасно їхали трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.
«В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому — водій та 4 пасажири. Дорогою їх перехопили прикордонники. Вказівки щодо маршруту, час і місце збору груп їм завчасно надав модератор анонімного телеграм-каналу», — йдеться у повідомленні.
На порушників складено адмінпротоколи. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.
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Українські прикордонники затримали 17 чоловіків, які планували виїхати до Молдови.
Про це повідомила пресслужба Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що чоловіки одночасно їхали трьома автівками по двох автошляхах у бік кордону з Придністровським регіоном на Вінниччині.
«В одному випадку у двох легковиках, окрім водіїв, їхало 10 чоловіків, в іншому — водій та 4 пасажири. Дорогою їх перехопили прикордонники. Вказівки щодо маршруту, час і місце збору груп їм завчасно надав модератор анонімного телеграм-каналу», — йдеться у повідомленні.
На порушників складено адмінпротоколи. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що на кордоні з Румунією та Молдовою зафіксували найбільше спроб незаконно перетнути кордон.