В новому навчальному році в школах України викладатимуть курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя».
Як пише УП.Життя, даний курс — це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.
Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити «щасливе, змістовне та плідне життя».
Курс навчає:
Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.
— Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я, — пояснила Олена Зеленська.
Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.
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В новому навчальному році в школах України викладатимуть курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя».
Як пише УП.Життя, даний курс — це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.
Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити «щасливе, змістовне та плідне життя».
Курс навчає:
Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.
— Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я, — пояснила Олена Зеленська.
Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.
Читайте статтю «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?».