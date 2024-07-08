В українських школах почнуть викладати «Уроки щастя», фото: «НикВести»

В новому навчальному році в школах України викладатимуть курс соціально-емоційного навчання «Уроки щастя».

Як пише УП.Життя, даний курс — це українська адаптація американського курсу Well Being, що враховує українські реалії.

Освітня ініціатива покликана розвинути знання та навички, які допоможуть українським дітям створити «щасливе, змістовне та плідне життя».

Курс навчає:

будувати стосунки з людьми;

творчості і вміння бути творцем свого життя;

«людинознавства» — розуміння того, що означає бути людиною;

уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним;

мудрості і вміння осмислювати життя та досвід;

цінностей життя;

емоційної компетентності — важливості емпатії, емоційного інтелекту, вміння розуміти емоційні потреби;

ментального здоров’я та способів дбати про нього.

Перша леді поділилася сторінками американської версії уроків, на яких в доступній для сприйняття дітей формі пояснюють, що таке гарне фізичне, емоційне та ментальне самопочуття. Також автори діляться порадами щодо того, як упоратися зі страхами та змінами в житті та інше.

— Живемо в часи, коли подібні навички не менш важливі, ніж знання математики чи біології. Особливо навички піклування про ментальне здоров'я, — пояснила Олена Зеленська.

Очікується, що курс впровадять уже з вересня 2024 року. До того часу його зміст мають адаптувати до особливостей українських дітей та їхніх потреб.

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