Спецпризначенці підрозділу активних дій «Артан» та Морського центру ГУР МО України 6 серпня провели операцію у північній частині Чорного моря.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО), вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

«Під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу — точна кількість уточнюється. Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат», — йдеться в повідомленні.

У ГУР додають, що це не перший успішний активний захід спецпризначенців на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває.

Слід зазначити, що Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 кілометрів та завширшки до 1,8 кілометра. Коса розташована у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Нагадаємо, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ситуація на Кінбурнській косі залишається напруженою, її поки що контролюють російські загарбники. Вона назвала цей напрямок «болючим».