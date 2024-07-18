Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин. Фото з відкритих джерел

Українські захисники відступили з Урожайного на Донеччині. Російська армія майже повністю зруйнувала селище, включаючи позиції українських військових. Для збереження особового складу, командування прийняло рішення про відступ.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в коментарі «Суспільне Донбас».

«Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону», — сказав він.

За словами Назара Волошина, російська армія, не зважаючи на втрати, продовжує руйнувати українські міста та села.

«Для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах і селищах противник щодня зазнає чималих втрат. Вони тільки не одну сотню вбитими становлять, а результат — зруйнований населений пункт і навколо нього купа трупів російських солдатів, які вже не повернуться до своїх рідних додому», — повідомив він.

По при це, за словами Назара Волошина українські військові контролюють ситуацію на напрямку.

Нагадаємо, Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області 16 серпня 2023 року.