У тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.
Про це 10 квітня повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», — написав він.
Як відомо, Ка-27 корабельний протичовновий вертоліт, який призначений для оборони флоту. Він призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів.
За даними Генштабу ЗСУ, росія від початку повномасштабного вторгення вже втратила 325 гелікоптерів, а також 347 літаків та 9070 безпілотників.
Нагадаємо, у лютому на Таврійському напрямку українські захисники спалили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».
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У тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.
Про це 10 квітня повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», — написав він.
Як відомо, Ка-27 корабельний протичовновий вертоліт, який призначений для оборони флоту. Він призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів.
За даними Генштабу ЗСУ, росія від початку повномасштабного вторгення вже втратила 325 гелікоптерів, а також 347 літаків та 9070 безпілотників.
Нагадаємо, у лютому на Таврійському напрямку українські захисники спалили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».