Російський вертоліт Ка-27 / Ілюстративне фото

У тимчасово окупованому Криму українські захисники знищили російський вертоліт Ка-27.

Про це 10 квітня повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», — написав він.

Як відомо, Ка-27 корабельний протичовновий вертоліт, який призначений для оборони флоту. Він призначений для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів.

За даними Генштабу ЗСУ, росія від початку повномасштабного вторгення вже втратила 325 гелікоптерів, а також 347 літаків та 9070 безпілотників.

Нагадаємо, у лютому на Таврійському напрямку українські захисники спалили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».