На українсько-польському кордоні збільшився потік осіб і транспорту на виїзді з України.

Про це 15 травня повідомили в Державній прикордонній службі.

Як зазначається, упродовж останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить близько 25 тисяч людей та понад 5 тисяч одиниць транспорту.

За даними прикордонників, накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску «Шегині», «Устилуг», «Краківець» та «Рава-Руська».

«Наразі найменший пасажиропотік спостерігається у «Смільниці», «Грушеві» та «Угриневі». З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону», — йдеться у повідомленні.

Українсько-польський кордон / Фото: ДПСУ Українсько-польський кордон / Фото: ДПСУ

Нагадаємо, українським біженцям у Польщі продовжать захист, який наразі діє до 30 червня. Тимчасовий захист також нададуть українцям без паспорта.