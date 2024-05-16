На українсько-польському кордоні збільшився потік осіб і транспорту на виїзді з України.
Про це 15 травня повідомили в Державній прикордонній службі.
Як зазначається, упродовж останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить близько 25 тисяч людей та понад 5 тисяч одиниць транспорту.
За даними прикордонників, накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску «Шегині», «Устилуг», «Краківець» та «Рава-Руська».
«Наразі найменший пасажиропотік спостерігається у «Смільниці», «Грушеві» та «Угриневі». З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українським біженцям у Польщі продовжать захист, який наразі діє до 30 червня. Тимчасовий захист також нададуть українцям без паспорта.
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На українсько-польському кордоні збільшився потік осіб і транспорту на виїзді з України.
Про це 15 травня повідомили в Державній прикордонній службі.
Як зазначається, упродовж останніх днів кількість пропущених через українсько-польський кордон щодоби становить близько 25 тисяч людей та понад 5 тисяч одиниць транспорту.
За даними прикордонників, накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску «Шегині», «Устилуг», «Краківець» та «Рава-Руська».
«Наразі найменший пасажиропотік спостерігається у «Смільниці», «Грушеві» та «Угриневі». З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українським біженцям у Польщі продовжать захист, який наразі діє до 30 червня. Тимчасовий захист також нададуть українцям без паспорта.