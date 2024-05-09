Пошкоджено енергооб'єкти в Україні. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через російські атаки на енергетичні об’єкти в Україні дефіцит електроенергії. Тому для промисловості та бізнесу діятимуть обмеження.

Про це повідомили в «Укренерго».

Також там зазначили, що українцям варто ощадливо споживати електроенергію, адже відключення можуть запровадити і для побутових споживачів.

«Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії, що є головною умовою роботи енергосистеми, необхідні контрольовані обмеження споживання. Зараз вони застосовані для промисловості, але от чи торкнуться вони побутових споживачів буде залежати від того, наскільки ощадливо українці будуть споживати електроенергію», — розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «УП LIVE».

Керівник «Укренерго» зазначив, що обмеження розподілені по всіх областях.

«Енергосистема працює як єдиний організм. І коли в ньому є негаразди, то не можна сказати, що одній частині добре, а іншій погано. Погано всьому організму. Якщо в енергосистемі утворюється дефіцит, то споживачі будуть його відчувати солідарно. Відключення, які можуть бути через це, мають бути пропорційні до споживання того чи іншого регіону. Специфічна ситуація, як ви знаєте, в Харкові. Там були розбиті всі енергооб'єкти, які живлять місто, через що не можна туди доставити весь необхідний обсяг електроенергії. Це так звані мережеві обмеження, які ми плануємо найближчим часом зняти. І Харків буде знаходитися рівно в тій же ситуації, що і всі інші регіони», — пояснив Володимир Кудрицький.

Побутових споживачів просять не вмикати всі потужні електроприлади одночасно з 18:00 по 23:00.

Нагадаємо, що Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 190 мільйонів доларів на програму, у межах якого надаватиме Україні необхідну допомогу у сфері енергетики протягом 5 років.