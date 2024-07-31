У середу, 31 липня, відключення електроенергії не прогнозуються. Однак в «Укренерго» закликають використовувати потужні електроприлади до середини дня.
Про це компанія написала у своєму Facebook.
«Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці», — сказано в повідомленні.
В Укренерго закликали перенести, за можливості, користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. У прес-службі зазначили, що це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
Раніше повідомлялось, що радник премʼєр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
У середу, 31 липня, відключення електроенергії не прогнозуються. Однак в «Укренерго» закликають використовувати потужні електроприлади до середини дня.
Про це компанія написала у своєму Facebook.
«Вчора вечірній максимум на 1,2% перевищував аналогічний період понеділка. Прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години. Сьогодні на 10.00 споживання на 2% нижче, ніж вчора вранці», — сказано в повідомленні.
В Укренерго закликали перенести, за можливості, користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00. У прес-службі зазначили, що це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій.
Раніше повідомлялось, що радник премʼєр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що найближчі три місяці українці можуть прожити взагалі без відключень або з мінімальними обмеженнями електроенергії.
Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.
Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».
Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».
У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.
Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.