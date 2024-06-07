«Укренерго» залучить понад €30 млн кредиту на реконструкцію підстанції на Львіщині / Ілюстративне фото

«Укренерго» залучить 30 мільйонів євро кредиту від німецького держбанку KfW у рамках проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об'єднаної енергосистеми) IV».

Про це під час засідання уряду заявив премʼєр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми ухвалюємо рішення про залучення ще 30 мільйонів євро від державного банку Німеччини (KfW). Ці кошти підуть на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області. Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською», — заявив премʼєр.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 7 червня ухвалила рішення про схвалення договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобовʼязань за гарантійною угодою щодо цього проєкту.

Нагадаємо, в ніч проти 8 червня почне працювати додатковий блок однієї з атомних електростанцій, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Також директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик розповів, що під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів.