«Укрпошта»‎ випустила марки, присвячені українським лікарям. Фото: Ігор Смілянський

У вівторок, 23 липня, акціонерне товариство «‎Укрпошта»‎ випустило нові марки у серії «Героїчні професії»: випуск «Янголи війни»‎ присвячені, як цивільним, так і бойовим медикам.

В обіг марку запустять 26 липня, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він повідомив, що «‎Укрпошта» не вперше присвячує марки лікарям: раніше було випущено серію «Передова», що відображає роботу медиків під час пандемії COVID-19.

«Тепер той час здається найменшим викликом для людей цієї професії, як-от коли ми всі спостерігали за героїчною роботою лікарів «Охматдиту» під час варварської атаки держави-агресорки. За кілька тижнів до цього вся країна проводжала бойову медикиню добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірину Цибух, яка загинула на фронті, як і, на жаль, ще десятки лікарів та медикинь. Тому «Укрпошта» не змогла залишитися осторонь дій цих героїчних людей», — розповів Ігор Смілянський.

Автором марок є Олександр Охапкін.

За словами очільника підприємства, цей випуск є благодійним: 5 гривень з продажу кожної марки будуть перераховувати на рахунки українських шпиталів.

Нагадаємо, що 8 травня, у Миколаївському музеї суднобудування та флоту погасили поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!», на якій зображені російські військові кораблі, знищені Силами оборони України.