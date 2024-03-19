Станом на 19 березня міжнародна організація Save the Children облаштовує укриття в одній з миколаївських шкіл для перебування дітей під час повітряних тривог.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Завершити роботи планують впродовж одного місяця, однак ці строки – орієнтовні, каже директор школи Вʼячеслав.

— Як сказав підрядник, потрібно приблизно 1,5 місяці, але чіткої дати немає. Це залежатиме від того, як постачатимуться матеріали. Сподіваюсь, що в усіх нас буде можливість розпочати навчання офлайн, – повідомив він.

За його словами, приміщення, яке наразі облаштовують як укриття, раніше будувалося як бомбосховище.

— Школа сталінських часів. При будівництві будь-якого навчального закладу у ті часи закладалося бомбосховище, не підвал. Воно глибоке і напевно виконувало функцію бомбосховища у ті часи, а потім це був просто підвал. Там проходили усі комунікації, був тир, частково ми робили там невеличний склад – от і весь його функціонал, – пояснив директор школи.

Оновлене укриття зможе розмістити одночасно 200 дітей, його площа складає 180 метрів квадратних. Цього достатньо, каже директор, оскільки загальна кількість учнів – 400 дітей, і у випадку якщо в Миколаєві дозволять очне навчання – діти будуть навчатися у дві зміни.

Роботи з облаштування укриття тривають коштом міжнародної організації Save the Children. Однак, як свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, управління освіти міської ради замовило послуги з технічного нагляду за обʼєктом за 36,7 тисячі гривень. Роботи передбачають: облаштування санвузла, системи вентиляції та освітлення, а також оздоблювальні роботи стелі, стін та підлоги.

Водночас на сторінці Save the Children повідомили, що починають роботу з ремонту постраждалих за час війни шкіл та облаштування в них укриттів у Миколаївській області.

«Через війну постраждало близько 3800 навчальних закладів, з них 365 зруйновано – більшість у прифронтових районах. Близько мільйона дітей не мають доступу до очного навчання. Миколаївщина – один з найбільших постраждалих регіонів, де діти змушені навчатися онлайн. Саме тому наша команда за підтримки Європейського Союзу зосередилася на ремонті шкіл та створення укриттів у навчальних закладах», – пояснили там.

Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.

Тривають роботи з облаштування укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Процес облаштування укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Процес облаштування укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Процес облаштування укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Процес облаштування укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Один з виходів з укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Процес облаштування укриття у миколаївській школі, «НикВести»

Директор однієї з миколаївських шкіл, в якій облаштовують укриття, «НикВести»

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.