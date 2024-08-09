Облаштування укриття в одному з навчальних закладів Миколаєва, фото: «НикВести»

Через складну процедуру закупівель, облаштування укриттів у навчальних закладах Миколаївщини за донорські кошти триває довше, ніж за державний бюджет.

Про це розповіла директорка управління освіти та науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська у ході брифінгу 8 серпня, пишуть «НикВести».

За словами директора управління, проблема з довготривалим облаштування укриття за донорські кошти зустрічається не лише в Миколаєві, а в інших містах.

— Якщо ці процедури проводять іноземні донори, то в них дійсно це займає дуже велику кількість часу. Іноді взагалі до року, тому що у них тільки тендери на закупівлю матеріалів можуть тривати від шести до семи місяців, через це процес дуже затягується. Але вони вже більш-менш відпрацювали цей механізм, зараз це вже набагато швидше робиться, — сказала Алла Веліховська.

Вона зазначила, що в пріоритеті донорів — облаштування укриттів у навчальному закладі, де навчається 400 дітей за очною або змішаною формою. Однак, за словами посадовиці, визначити школи, які будуть відповідати цим вимогам під час війни складно. Тому представники донорів самі обирають заклад.

— Заклади вибираються, потім приїжджають їх технічний інженер, все обстежується, фотографується. Це рішення приймається, в штаб-квартирі донора розглядаються всі ці заявки, сюди повідомляють і потім починається проведення тендерів на матеріали, — додала Алла Веліховська.

Іноземні донори самостійно підбирають компанії, які будуть робити ремонт укриття. З одного боку це полегшує роботу управління освіти, а з іншого – ремонт проводиться довше.

— Нам легше, тому що від початку до кінця вони роблять це самі, жодної копійки нікуди не перераховується і ми там не беремо участь абсолютно — там робиться укриття під ключ і це дуже добре. Це знімає величезну купу проблем і з директора закладу, і з начальника управління, і взагалі з громади. З іншого боку, це дійсно робиться дуже тривалий час. Але зараз вони вже як навчилися і роблять це набагато швидше, — сказала Алла Веліховська.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Станом на серпень 2024 року у закладах освіти Миколаївської області потрібно облаштувати ще близько тисячі укриттів. Це дитячі садочки, школи, виші.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.