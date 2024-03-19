У миколаївському мікрорайоні Соляні завершили ремонтні роботи в ще одному навчальному закладі. Воно може вмістити майже 500 людей – учнів та вчителів ліцею.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Загальна площа відремонтованого приміщення складає 290 квадратних метрів — воно може вмістити 450 людей.
На сьогоднішній день, в укриті ліцею оновили стіни,стелю та підлогу. Також у приміщення провели всі необхідні комунікації для безпечного перебування учнів та вчителів. Зокрема, в укритті встановили сучасну вентиляцію та освітлення, облаштували місця для занять, встановили три туалети та невеликий медичний пункт. Укриття оснащене основним та аварійним виходом
Також, в укритті є бойлер, два баки з водою загальним об’ємом 1000 літрів, а також три акумулятори, які в разі необхідності, можуть забезпечити безперервне постачання електроенергії на 12 годин.
За словами директорки закладу Олени, комісія вже здійснила перевірку укриття та рекомендує його для використання.
— Наразі в нашому ліцеї навчається 220 учнів і близько 30 людей – персонал. Тому для учнів та персоналу цього більше ніж достатньо, — сказала Олена.
З ремонтом та облаштуванням укриття допомогла благодійна організація «Acted». Ремонтні роботи коштували 2 мільйони гривень та тривали півтора місяці.
Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.
Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.
Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.
Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.
Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Також раніше «НикВести» повідомляли, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в таких випадках місцевим мешканцям треба викликати поліцію.
У миколаївському мікрорайоні Соляні завершили ремонтні роботи в ще одному навчальному закладі. Воно може вмістити майже 500 людей – учнів та вчителів ліцею.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Загальна площа відремонтованого приміщення складає 290 квадратних метрів — воно може вмістити 450 людей.
На сьогоднішній день, в укриті ліцею оновили стіни,стелю та підлогу. Також у приміщення провели всі необхідні комунікації для безпечного перебування учнів та вчителів. Зокрема, в укритті встановили сучасну вентиляцію та освітлення, облаштували місця для занять, встановили три туалети та невеликий медичний пункт. Укриття оснащене основним та аварійним виходом
Також, в укритті є бойлер, два баки з водою загальним об’ємом 1000 літрів, а також три акумулятори, які в разі необхідності, можуть забезпечити безперервне постачання електроенергії на 12 годин.
За словами директорки закладу Олени, комісія вже здійснила перевірку укриття та рекомендує його для використання.
— Наразі в нашому ліцеї навчається 220 учнів і близько 30 людей – персонал. Тому для учнів та персоналу цього більше ніж достатньо, — сказала Олена.
З ремонтом та облаштуванням укриття допомогла благодійна організація «Acted». Ремонтні роботи коштували 2 мільйони гривень та тривали півтора місяці.
Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.
Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.
Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.
Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.
У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.
В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.
Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.
Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.
У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.
Також раніше «НикВести» повідомляли, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в таких випадках місцевим мешканцям треба викликати поліцію.