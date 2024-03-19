Місце для навчань в укритті. Фото: НикВести.

У миколаївському мікрорайоні Соляні завершили ремонтні роботи в ще одному навчальному закладі. Воно може вмістити майже 500 людей – учнів та вчителів ліцею.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Загальна площа відремонтованого приміщення складає 290 квадратних метрів — воно може вмістити 450 людей.

На сьогоднішній день, в укриті ліцею оновили стіни,стелю та підлогу. Також у приміщення провели всі необхідні комунікації для безпечного перебування учнів та вчителів. Зокрема, в укритті встановили сучасну вентиляцію та освітлення, облаштували місця для занять, встановили три туалети та невеликий медичний пункт. Укриття оснащене основним та аварійним виходом

Також, в укритті є бойлер, два баки з водою загальним об’ємом 1000 літрів, а також три акумулятори, які в разі необхідності, можуть забезпечити безперервне постачання електроенергії на 12 годин.

За словами директорки закладу Олени, комісія вже здійснила перевірку укриття та рекомендує його для використання.

— Наразі в нашому ліцеї навчається 220 учнів і близько 30 людей – персонал. Тому для учнів та персоналу цього більше ніж достатньо, — сказала Олена.

З ремонтом та облаштуванням укриття допомогла благодійна організація «Acted». Ремонтні роботи коштували 2 мільйони гривень та тривали півтора місяці.

Вхід в укриття. Фото: НикВести.

Місце для навчань в укритті. Фото: НикВести.

Укриття у ліцеї. Фото: НикВести.

Місце для навчань в укритті. Фото: НикВести.

Місце для обіду в укритті. Фото: НикВести.

Місце для обіду в укритті. Фото: НикВести.

Медпункт в укритті. Фото: НикВести.

Акумулятор та вогнегасник в одній з кімнаті в укритті. Фото: НикВести.

Місце для обіду. Фото: НикВести.

Вентиляція в укритті. Фото: НикВести.

Запас питної води. Фото: НикВести.

Запас питної води. Фото: НикВести.

Санвузол в укритті. Фото: НикВести.

Запасний вихід. Фото: НикВести.

Місце для обіду в укритті. Фото: НикВести.

Інструкції з безпеки. Фото: НикВести.

Інструкції з безпеки. Фото: НикВести.

Ця публікація здійснена за підтримки Фонду «Партнерство задля стійкості України», який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю онлайн-медіа «НикВести» і не обов’язково відображає позицію Фонду та/або його фінансових партнерів.

Ситуація з укриттями у Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив,що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Також раніше «НикВести» повідомляли, що укриття, яке напередодні відремонтували у мікрорайоні Матвіївка у Миколаєві, виявилось зачиненим на замок під час повітряної тривоги. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в таких випадках місцевим мешканцям треба викликати поліцію.