Поїзд «Укрзалізниці», Фото: «НикВести»

«Укрзалізниця» створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців й за потреби, додає туди місця.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати «Укрзалізницею» за резервом.

Він діє на певний перелік поїздів, які слідують з та до прифронтових міст. Цей перелік періодично розширюється.

Послугу для військових запровадили, зокрема, для випадків, коли «командир відпустив, а квитків на поїзд немає» чи «день у день потрібно терміново повернутись до підрозділу».

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Бронювати квитки для військових можна тут. Або, якщо раптом ви не знайдете потрібного напрямку, телефонуйте за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових: 0 800 503 222.

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочала продаж квитків на перший дитячий купейний вагон, який курсуватиме Харків – Ясіня (Закарпатська область).