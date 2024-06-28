Електронне бронювання у «Дії» запрацює на початку липня 2024 року. Однак спочатку послуга буде доступна тільки для критично важливих підприємств.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

«Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі «Дія». Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни», — сказали там.

У Мінцифри зазначили, що на початку липня планують розпочати бета-тест послуги.

Водночас міністерство запустило бета-тест шлюбу онлайн, на який зареєструвалося 2500 пар. Послуга працює в кілька кліків і весь процес відбувається онлайн, зазначили у Мінцифри.

Також відомство вже запустило тестування автоматичного відображення свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб та розлучення.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України вважають (МОУ), що військовозобовʼязані українці мають достатньо можливостей оновити свої військово-облікові дані до 16 липня і тому не підтримують подовження цих строків.