Каховська ГЕС, фото: GettyImages

Міжнародна організація ЮНЕСКО допомагатиме Україні з археологічними дослідженнями на територіях, які постраждали через підрив Каховської гідроелектростанції.

Про це стало відомо 5 серпня під час зустрічі з представників бюро ЮНЕСКО в Україні, Інституту археології України та Національного заповідника «Хортиця», повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«Ми готові надавати всебічну підтримку, зокрема щодо того, аби сприяти співпраці між органами влади та різними організаціями, також підтримувати цей процес логістично та організаційно», – сказала Голова бюро ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Археологічні дослідження постраждалих територій потрібні для того, щоб врятувати вцілілі артефакти, пояснили в Мінкультури. Спеціалістам Інституту археології НАН вдалося дослідити вже 836 археологічних пам’яток у Миколаївській області (3204 метри квадратних), Сумській області (205 метрів квадратних), Чернігівській області (876 метрів квадратних), Києві та Київській області (2381 метр квадратний).

Відповідальними за дослідження територій довкола Каховської ГЕС визначили експертів Національного заповідника «Хортиця». Крім археологів місцевість мають також опрацювати військові, «які б допомагали археологам працювати на відповідних територіях».

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Наслідки підриву Каховської ГЕС для Миколаївщини

Про підрив дамби Каховської ГЕС стало відомо на світанку 6 червня 2023 року. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Після катастрофи екоактивісти за підтримки Українського наукового центру екології провели дослідження, щоб проаналізувати стан водойм внаслідок підриву. Проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.

Через затоплення в Снігурівській громаді було зруйновано або знесено потужністю води більше 7 мостів. Крім того, затоплено було 375 будинків.

У березні 2024 року екоактивісти спільно з Українським науковим центром екології моря провели четверту екологічну місію з дослідження наслідків підриву Каховської ГЕС.