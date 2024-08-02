Точки видачі води у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Упродовж липня мешканці Миколаєва набрали 9,8 млн літра безкоштовної очищеної води на точках, облаштованих на базі ОКП «Миколаївоблтеплеонерго».

Про це повідомляє Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплеонерго».

За даними комунальників, наразі видача води здійснюється на майже 80 точках у всіх районах міста. Спеціалісти «Миколаївоблтеплоенерго» займаються їхнім обслуговуванням, проводять регламентні роботи та дбають про якість води.

Зазначається, що з початку 2024 року підприємство видало майже 68 мільйонів літрів води, придатної для споживання.

Для того, щоб миколаївці завжди були в курсі, де можна набрати воду, ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлює дані онлайн:

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради погодили надання місту додаткового гранту від Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO). Понад 7 мільйонів євро направлять на відновлення мереж водопостачання у Корабельному районі Миколаєва.