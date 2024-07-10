Кавуни на Херсонщині. Скриншот з відео

На Херсонщині зібрали перший урожай кавунів. Цьогоріч на полях регіону засіяли уп’ятеро більші площі баштанних ніж минулого року.

Про це повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Найбільше кавунів посадили у Нововоронцовській та Милівській громадах, дещо менше у Високопільській, Кочубеївській, Великоолександрівській, Музиківській та Дар'ївській громадах Херсонщини. Олександр Прокудін каже, що цього року вирощують 850 гектарів кавунів та 150 гектарів динь. Незабаром перший врожай кавунів з'являться на продаж у всіх областях.

«Кожен третій український кавун чи диня були вирощені саме на Херсонщині. Так було до повномасштабного вторгнення Росії. Попри все аграрії не здаються», — додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що аграрії отримають бронювання від мобілізації на один рік, аби створити умови безпечного збору врожаю.

Також повідомлялося, що аграрії півдня спостерігають за стрімкою зміною клімату та глобальний вплив на прискорення термінів вегетації культур. На полях компанії ТОВ «СП «ПАЕК» пшениця та ячмінь уже викинули колос.