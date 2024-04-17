Уряд Британії ініціював ухвалення законодавства для боротьби з курінням. Фото: Reuters.

План британського прем’єр-міністра Ріші Сунака щодо заборони будь-яким особам віком до 15 років купувати сигарети пройшов перше парламентське голосування.

Про це повідомляє Reuters.

План Сунака запровадити одні з найсуворіших у світі правил боротьби з курінням викликав невдоволення деяких членів його правлячої Консервативної партії, зокрема колишніх прем'єр-міністрів Ліз Трасс та Бориса Джонсона, які кажуть, що держава не повинна втручатися у те, як люди живуть своїм життям.

Законопроект пройшов голосування в британському парламенті 383 голосами і 67 проти, що означає, що він перейде на наступний етап у парламенті, де до нього можуть бути внесені поправки.

Видання зазначає, що цей закон є одним із основних напрямків політики Ріші Сунака перед майбутніми виборами. Він заявив, що боротиметься з «найбільшою цілком запобіжною причиною поганого здоров'я, інвалідності та смертності».

Нагадаємо, що 20 березня уряд Нової Зеландії заявив, що заборонить продаж одноразових електронних сигарет та збільшить штрафи для роздрібних продавців, які продають сигарети особам, які не досягли 18 років.