Уряд Канади планує запровадити для всіх жінок репродуктивного віку безоплатну контрацепцію. Це означає, що кожна з понад 9 мільйонів жінок, що проживають у Канаді, матиме можливість вибрати протизаплідний засіб, який найкраще для неї підходить, незалежно від її доходів.

Про це повідомляється на сайті канадського уряду.

У федеральному уряді визнали, що фінансові витрати на контрацептиви та ліки для хворих на цукровий діабет є однією з найбільших перешкод у покращенні доступності медицини в країні. У березні цього року на розгляд винесли закон про фармацевтичну допомогу, який покликаний це виправити.

Очікується, що понад 9 млн жінок зможуть отримувати за кошти уряду протизаплідні засоби, як-от протизаплідні таблетки, внутрішньоматкові спіралі та навіть екстрену контрацепцію, розповіла міністерка фінансів Христя Фріланд.

Заступниця міністра охорони здоров’я Яара Сакс наголосила, що Канада дбає про те, аби «жінки мали свободу планувати своє майбутнє та вибирати, коли вони хочуть створити сім’ю». За її словами, канадці «ніколи не повинні вибирати між своїм здоров’ям і оплатою рахунків».

Товариство акушерів і гінекологів Канади (SOGC) привітало ініціативу уряду, заявивши, що «доступ до контрацепції виходить за рамки репродуктивних прав і є наріжним каменем громадського здоров’я та справедливості».

Урядовці також порахували вартість контрацептивів на одну пацієнтку щороку. Так, на пероральні протизаплідні таблетки для однієї пацієнтки потрібно до 300 канадських доларів (близько 222 американських доларів), а на гормональні внутрішньоматкові спіралі — 500 канадських доларів (приблизно 370 американських доларів).

Крім того, за цим законом понад 3,7 млн канадців отримають право на безоплатний інсулін.

Бюджет уряду Канади на 2024 рік планують подати на розгляд нижньої палати парламенту 16 квітня.

Нагадаємо, що іспанська ліворадикальна партія Sumar, розглядає можливість внесення пропозиції щодо включення права на аборт до конституції, на зразок того, як це зробила Франція.