Питна вода з крану, фото: Depositphotos.

Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій. Вона працюватиме до 2030 року.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець назвав затверджений документ «революційним» і додав, що востаннє така програма діяла в Україні у 2012-2021 роках і була виконана лише на 27%.

«Сьогодні не маємо права на повільний рух до «доброго» стану вод. Нова програма передбачатиме фінансування за рахунок міжнародної допомоги – 57%, державного – 37% та місцевих бюджетів – 6%», - зазначає міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, важливо, що програма створить нові робочі місця для людей, зайнятих на відновлювальних роботах. Реалізація планується на території 9 областей – Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська.

Стратегічні заходи Програми передбачають три основні завдання, що включають 57 заходів. Серед них:

спорудження систем водозабезпечення;

будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд;

розчищення русел річок і водойм;

залучення підземних вод для диверсифікації джерел водозабезпечення.

Нагадаємо, як Кабінет міністрів на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не оголошувати розташування підприємств-постачальників.