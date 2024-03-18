Кабінет міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень для потреб сил безпеки й оборони.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні 18 березня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій.
«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», — написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.
Кабінет міністрів виділив додаткові 5 мільярдів гривень для потреб сил безпеки й оборони.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні 18 березня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для захисників на передовій.
«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російський агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», — написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.