Відключення світла. Фото для ілюстрації

Жителів прифронтових регіонів України, а також тих, хто проживає біля кордонів з Росією та Білоруссю, більше не відключатимуть від електропостачання.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 липня.

«Додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20-ти кілометрах прифронтової зони», — сказав він.

Денис Шмигаль також зазначив, що уряд складе список критично важливих об'єктів, які отримають пріоритетне електропостачання.

«За результатами комунікації з ОВА конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об’єкти газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарні», — заявив прем'єр.

Отже, на Миколаївщині не будуть вимикати світло в таких населених пунктах:



Лимани;

Очаків;

Чорноморка;

Куцуруб;

Вікторівка;

Осетрівка;

Рибаківка;

Тузли;

Іванівка;

Дмитрівка;

Яселка;

Новоселівка.



Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України.