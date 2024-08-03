Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що розпочинає впровадження фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Нова постанова Кабміну визначає механізми функціонування цих фахівців у системі переходу від військової служби до цивільного життя.

«Сьогодні уряд ухвалив важливий документ для системи переходу від військової служби до цивільного життя. Це старт повноцінного впровадження фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в Україні», — сказав виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Порхун зазначив, що інститут супроводу та підтримки ветеранів є пріоритетом для країн НАТО, і Україна планує впровадити цю практику. Це відповідає євроінтеграційним процесам і є ефективним інструментом для відновлення та адаптації ветеранів.

«Незабаром ми оголосимо набір кандидатів на ці посади. Перші фахівці мають розпочати роботу вже восени. Кожен фахівець використовуватиме індивідуальний підхід та матиме конкретні показники роботи», — додав Олександр Порхун.

Фахівці із супроводу допомагатимуть ветеранам, їхнім родинам та військовослужбовцям. За словами Порхуна, ці фахівці будуть першими, хто зустрічатиме ветеранів після повернення до громади. Вони забезпечуватимуть інформаційну підтримку, консультуватимуть з питань отримання статусів, пільг, послуг, житла, реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надаватимуть юридичну допомогу та скеровуватимуть до інших спеціалістів.

Нагадаємо, що раніше в Україні працював проект «Помічник ветерана».

Також нагадаємо, що у Україні нещодавно запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надаватиме підтримку військовим та їхнім родинам.