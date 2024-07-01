Зеленський заявив, що США не бачать Україну у НАТО сьогодні / Фото з відкритих джерел

США не підтримують надання Україні запрошення в НАТО зараз, оскільки не хочуть дратувати диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer.

За його словами, членство України у Північноатлантичному Альянсі сьогодні не підтримують ні чинний президент США Джо Байден, ані його попередник — республіканець Дональд Трамп.

— Ми розуміємо, що Білий дім не готовий дати нам запрошення. Вони говорять про це відкрито. Про це говорить президент Байден. А Трамп говорить, що якби не НАТО, то і війна могла б не початися. Ми з вами чуємо обидві думки двох партій. І це говорить про те, що всі не бачать сьогодні Україну в НАТО. На жаль, — заявив український лідер.

Володимир Зеленський додав, що він «не підтримує таку американську політику» та вважає, що це не відповідає «політиці лідерів світу».

— Я вважаю, що це політика «крок уперед — два кроки назад». І я не вважаю, що це політика лідерів світу. Це обережні кроки. Це кроки саперів на мінному полі. І якщо для нас сьогодні в НАТО немає запрошення, ми просимо конкретики, — сказав глава держави.

Президент додав, «якщо Америка боїться дратувати Путіна», не надаючи через це запрошення до НАТО, то наша країна просить дати засоби для оборони від російської агресії.

— Ми просимо Patriot, ми просимо достатню кількість F-16, ми просимо можливості використовувати зброю, щоб захистити себе. Якщо НАТО ще не готове нас захистити і взяти у свій союз, то ми просимо дати все, щоб ми могли захистити себе самі, — додав очільник Української держави.

Раніше Президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. На його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що вступ України в НАТО до завершення війни з Росією неможливий, але розпочати процедуру можна навіть на етапі протистояння агресору.